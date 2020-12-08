Kayısı çekirdeği ABD bademine karşı

Yılın 11 ayında yeni tip koronavirüse rağmen kayısı çekirdeği ihracatının devam ettiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz dünya pandemiyle önemli bir mücadele veriyor, bu durum bizim kayısı çekirdeği ihracatına kısmen zarar verdi. Kayısı çekirdeğimizin en önemli muadillerinden biri ve rakibi ABD bademi. ABD bademindeki yüksek rekolteden dolayı badem fiyatlarında kısmen gerileme meydana gelince kayısı çekirdeğinde bu yılın 11 ayında 3 bin 300 tonluk ihracat gerçekleştirerek yaklaşık 9 milyon dolar gelir elde ettik."