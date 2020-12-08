Kimsenin bilmediği bu ödeme için başvuru şartları nedir? Vatandaşa 2135 lira aylık ödeme müjdesi!

YAŞLILIK AYLIĞININ YANI SIRA EVDE BAKIM DESTEĞİ ÖDEMESİ DE VAR!

Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.

Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.