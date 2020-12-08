Karantina tatili: Vatandaşlar yakın bölge otellerine yöneldi

Coronavirüs'le mücadele kapsamında hafta sonuna getirilen sokağa çıkma yasağı vatandaşı alternatif arayışına yönlendirdi. 2 günlük sokağa çıkma yasağında tatil yapacaklar yakın çevrelerdeki otellere yöneldi. Ağva, Şile, Sapanca, Afyon ve Antalya'daki otelleri tercih eden vatandaşlar, karantinayı fırsata çevirdi.
TALEP ARTTI
NG Hotels Başkanı Hediye Güral, Sapanca ve Afyon'daki otellerine talebin arttığını belirterek, "Sapanca'daki otelimizi yüzde 30 doluluk ile kapattık. Önümüzdeki hafta için yüzde 50 doluluk öngörüyoruz" dedi. İkbal Thermal Hotel&SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan da "Aileler sokağa çıkma yasağında çocuklarına alternatif oluşturmak için otellerimizi tercih ediyor" diye konuştu. Jolly Başkanı Mete Vardar ise Antalya'da kişi başı 200 ile 300 lira arasında konaklandığını söyledi.
BETÜL ALAKENT
TALEP ARTTI
NG Hotels Başkanı Hediye Güral, Sapanca ve Afyon'daki otellerine talebin arttığını belirterek, "Sapanca'daki otelimizi yüzde 30 doluluk ile kapattık. Önümüzdeki hafta için yüzde 50 doluluk öngörüyoruz" dedi. İkbal Thermal Hotel&SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan da "Aileler sokağa çıkma yasağında çocuklarına alternatif oluşturmak için otellerimizi tercih ediyor" diye konuştu. Jolly Başkanı Mete Vardar ise Antalya'da kişi başı 200 ile 300 lira arasında konaklandığını söyledi.
BETÜL ALAKENT