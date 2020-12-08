Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euroda hareketli seyir devam ediyor ve vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4920 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5220 lira olmuştu. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte piyasalarda son son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.257 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.569 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.247 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 22.0,92 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2117 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte Brexit'e ilişkin anlaşmazlıkların risk algısını yükselttiğini ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanmasının aşağı yönlü baskıları hafiflettiğini söyledi.
Bugün Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde GSYH ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, küresel bazda teşviklere ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı küresel piyasaları negatif etkilerken, ABD'nin, Hong Kong'daki gelişmelere yönelik daha fazla Çinli yetkiliye yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberleri Asya tarafında borsalardaki negatif havayı artırdı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.411 puandan günü tamamladı. Çin'in online sağlık platformu JD Health ise Hong Kong borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 50'nin üzerinde değer kazanırken, bu durum yatırımcıların pandemi sonrası oluşan yeni sektörlere ilgisini yansıttı.
Japonya'da, eylül ayında göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin açıkladığı ekonomiyi destekleme paketine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak 26.467 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 104,1 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 45.587 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 26.289 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,6 kayıpla 2.701 puandan kapattı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
Aşı gelişmeleriyle düşen altın fiyatları, artan Covid-19 vakalarının etkisiyle birçok ülkede ekonominin kapanması ve karantina uygulamalarının etkisiyle güvenli liman varlıklara yönelim ve doların gerilemesi, altın fiyatlarını yükseltti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ toplantısından sonra petrol fiyatları yatay gelişiyor. Özellikle dünya genelinde artan vaka sayıları ve gündeme gelen kısıtlamalar petrol fiyatlarındaki yükselişi frenledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.35 düşüşle 48.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.28 düşüşle 45.72 dolar,
- altın yüzde 0.20 artışla 1,867.48 dolar,
- gümüş yüzde 0.33 artışla 24.63 dolar,
- bakır yüzde 0.50 düşüşle 7,719.50 dolar,
- platin yüzde 0.25 düşüşle 1,024.63 dolar,
- paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,337.96 dolar düzeyindeydi.