Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euroda hareketli seyir devam ediyor ve vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4920 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5220 lira olmuştu. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte piyasalarda son son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?