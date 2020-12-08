Bu köyün sakinleri paraya para demiyor! Bir haftada 500.000 TL kazandılar! Bu işin getirisi çok yüksek

Bir haftada 500.000 TL kazandılar! Bu köyün sakinleri paraya para demiyor! Buğdaygillerden, sulak yerlerde yetişen, gövdelerinin içi boş, uzun ve sert bitkilere verilen genel ad. Bayağı kamış, kum kamışı, sorguçlu kamış, su kamışı, süpürge kamışı, şekerkamışı, hint kamışı, hasırotu gibi birçok çeşitleri vardır. 200 nüfuslu Ortakarabağ köyü sakinleri tarafından toplanan kamışlardan haftada 500 bin TL para kazanılıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunan kamışın 5 aylık sezonunda ki getirisi ise 1 milyon dolar. Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye çatı malzemesi olarak ihraç edilen kamış işçiliği kazandırmaya devam ediyor. Peki kamış fiyatları nasıl? Kamış işi yapanlar ne kadar para kazanıyor?