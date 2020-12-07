Emekli olmak isteyen vatandaşlara çok sayıda hak sağlanıyor. Bu haklar çalışanların işe başlama tarihleri, çalışma süreleri, sigortalılık gün satısı hatta sağlık durumlarına göre şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK mevzuatına göre emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı; SGK prim ödeme, sigortalılık gün sayısı ve belli bir yaşa gelmiş olma şartını sağlamak zorundalar. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Emeklilik sisteminde geçmişte sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle şu anda çalışanların standart bir emeklilik tarihi bulunmuyor.
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ! DİREKT EMEKLİ OLACAKLAR
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim sayısını geçmiş olmalıdır.En az 15 yıl boyunca çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.
Fakat önemli olan konu yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 56 yaşında,2011 yılından sonra tamamlayan kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.
ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir.Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.
ASKERLİK BORÇLANMASI VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMA
Erken emeklilik için mevcut emeklilik sisteminde çok sayıda kolaylık bulunuyor. Bunların en çok bilineni erkek çalışanlar için askerlik borçlanması ve kadın çalışanlar için ise doğum borçlanmasıdır. Bunları kullanan çalışanlar erken emekli olma imkanı bulabiliyorlar.
ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU
Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik uzmanlarınca açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 yılında Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.
Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak için bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması için 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme süresi ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.
Örnekte verilen çalışan 845 günlük prim süresini doldurduktan sonra daha çalışmasa dahi 57 yaşında emekli olabiliyor. Ancak askerlik borçlanması yapıldığı takdirde de 485 günlük bir borçlanmayla emeklilik yaşı 56'ya düşebiliyor.
Öte yandan askerlik borçlanmasının yanı sıra kadınlar için geçerli olan doğum borçlanması da erken emeklilik için imkan tanıyor. Her doğuma ayrı borçlanma yapılabiliyor ve erken emeklilik için yol açılıyor.
4500 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK
4500 sigorta ile emekli olmak isteyenler için de önemli olan kritik nokta işe başlama tarihi.
Eğer işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 2008 yılından önce olan çalışanlar 4500 gün primle emekli olabilirler. Burada uygulanacak olan sistem ise şu şekilde olacak; 4500 gün prim 25 yıl sigortalılık sürecini tamamlamak.
5400 GÜNDEN EMEKLİLİK
İşe başlama tarihi 2008 yılından sonra olanlar için kademeli emeklilik uygulanır.
Bu kapsamda 2008 yılından sonra işe başlayanlar 5400 prim gün ve 25 yıllık çalışma süreci ile emekli olabilirler. Ancak burada uygunacak özel bir durum bulunuyor. SGK mevzuatına göre 5400 günden emekli olacakların 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olması gerekiyor.
3600 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 3600 günle emekli olma şansı sağlıyor. 3600 günle emeklilik için önemli olan nokta ise işe başlangıç tarihi. Burada önemli olan tam tarih ise 8 Eylül 1999.
Sosya Güvenlik Kurumu 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olan çalışanlara 3600 günle emeklilik sağlıyor. SGK tarafından uygulanan şartlara göre 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran vatandaşlar 3600 günle emekli olabilirler.