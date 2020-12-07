Peşinatsız 120 taksit fırsatı! Vatandaşa nefes aldıracak

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.