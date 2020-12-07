Kapasiteyi katlıyor istihdamı artırıyor

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını, sektörde üretim ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Güneş paneli üretiminin, Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 500 megavat olan üretim kapasitesini artırma kararı aldık. Gelecek yıl Haziran'dan itibaren hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1000 megavata çıkacak, bin 400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı 2 bin 100 olacak" dedi. 400 milyon dolar yatırımla Başkent OSB'de kurulan fabrikadan önce Türkiye'de sadece güneş paneli montajının yapıldığını anımsatan Kalyoncu, fabrikada üretilecek panellerin ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde kullanılacağını, böylelikle santralde ekipman kullanımında yüzde 75'in üstünde yerlilik sağlanacağını anlattı. Ar-Ge merkezinde 100'den fazla araştırmacının çalıştığını belirten Kalyoncu, "Burada üretilecek paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmalarıyla kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız" diye konuştu.

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