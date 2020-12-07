BİM aktüel ürünler 11 Aralık kataloğu! BİM’de bu hafta Dijitsu 32 Uydu Alıcılı Smart Tv, Boyun Düzeltici, STERİLO Sterilizasyon Kutusu…

BİM aktüel ürünler 11 Aralık kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dolu dolu. BİM'de birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor ve bu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin raflarından haberimizde bulunan ürünleri satın alabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 11 ARALIK
Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Smart Tv 1.399 TL
Tek Fiyat Masa Ürünleri 12,90 TL
Boyun Düzeltici 29,90 TL
Sırt Düzeltici 29,90 TL
STERİLO Sterilizasyon Kutusu 139 TL
Ayak Masaj Aleti 139 TL
Hometech Boyun Masaj Aleti 79,90 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL
Bel Kompres 39,90 TL
Kompress Genel Kullanım 19,90 TL
Mini Masaj Aleti 17,90 TL
Kadın / Erkek Uzun Fermuarlı Polar 44,90 TL
Çocuk Uzun Fermuarlı Polar 32,90 TL
Çocuk Polar Eşofman Takımı 29,90 TL
Perilla Mini Ütü Masası 29,90 TL
Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL
Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL
Narenciye Sıkacağı 79,90 TL
Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri 34,50 TL
Chef's Sahan 20 cm 22,50 TL
Fakir İpli Doğrayıcı 59,90 TL
Paşabahçe Dikdörtgen Borcam Tepsi 29,90 TL
Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 34,90 TL
LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 9,95 TL
Kapaklı Desenli Saklama Kabı 3,50 TL
Poşet Klipsi 6'lı 3,95 TL
Kompakt Saklama Kabı Seti 2'li 9,95 TL
Desenli Badya 6,95 TL
Bebek Telsizi 129 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı 49,90 TL
Bebek Yastığı 9,95 TL
Bebek Yorganı 37,95 TL
Pilsan Pratik Mama Sandalyesi 6,90 TL
Pamuklu Bebek Battaniyesi 18,90 TL
Bebek Nevresim Takımı 44,90 TL
Bebek Pijama Takımı 19,90 TL
Welsoft Nakışlı Bebek Battaniyesi 29,90 TL
Bebek Montu 59,90 TL
Beyaz Bebek Body 2'li 10,90 TL
Bebek Uyku Tulumu 26,90 TL
Bebek Kundak Havlusu 15,90 TL
Bebek Müslin Bez 12,50 TL
Bebek Alt 2'li 17,90 TL
Organik Bebek Ağız Mendili 4'lü 9,95 TL
Bebek Eldiveni 17,90 TL