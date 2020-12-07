BİM aktüel ürünler 11 Aralık kataloğu! BİM’de bu hafta Dijitsu 32 Uydu Alıcılı Smart Tv, Boyun Düzeltici, STERİLO Sterilizasyon Kutusu…

BİM aktüel ürünler 11 Aralık kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dolu dolu. BİM'de birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor ve bu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin raflarından haberimizde bulunan ürünleri satın alabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 11 ARALIK

Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Smart Tv 1.399 TL

Tek Fiyat Masa Ürünleri 12,90 TL

Boyun Düzeltici 29,90 TL