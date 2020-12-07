YAŞLILIK, EVDE BAKIM, ENGELLİ MAAŞINDAN YARARLANMAK İÇİN GELİR SINIRI

Bu tür sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükselecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.