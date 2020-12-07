Asgari ücret bu ay sonu belli oluyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı Cuma günü yapıldı. Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve ücreti de belirliyor. İşte asgari ücret 2021 ile ilgili tüm detaylar...
TAZMİNAT MİKTARI
Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak
DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI
Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.
BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ
Kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek.
YAŞLILIK, EVDE BAKIM, ENGELLİ MAAŞINDAN YARARLANMAK İÇİN GELİR SINIRI
Bu tür sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükselecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi.
Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da dün "Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." demişti.
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISININ İKİNCİSİ 15 ARALIK'TA
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.
Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.