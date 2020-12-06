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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 10:21
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    • 06.12.2020 10:21
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    'ten esnaflar için yeni talep! Salgın sonuna kadar durdurulsun

    Pandemi döneminden en çok etkilenenlerden olan esnaflar için, Genel Başkanı yeni bir talepte bulundu. Palandöken, sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş yerlerinin kapatıldığına dikkat çekerek; "esnafa yönelik icraların, salgın sürecinin sonuna kadar durdurulmasını" talep etti.

    AA
    TESK'ten esnaflar için yeni talep! Durdurulsun

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa yönelik icraların, salgın sürecinin sonuna kadar durdurulmasını talep etti.

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın salgın önlemleri ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş yerini kapattığına dikkati çekti.

    Kazancı olmayan esnafın icra nedeniyle ayakta kalma şansının kalmayacağını ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: "Pandemi tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafımıza gelen tüm icralar salgın süreci bitene kadar durdurulmalı. Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımızın yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli."

    Palandöken, esnafa borçları ve cezaları nedeniyle icra geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira, kredi ve şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten mart ayından beri borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez."

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    Haberler Ekonomi TESK'ten esnaflar için yeni talep! Salgın sonuna kadar durdurulsun