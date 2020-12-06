Hazine ve Maliye yeni Bakanı Lütfü Elvan'dan taşeron işçiler ile ilgili bir talimat geldi. Bakan Elvan , göreve geldikten sonra taşeron işçilerin durumu ile ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kadro alamayan işçiler ile yüzde 70 için bir çalışmanın bakanlık planlarında olmadığını söyledi. Göreve başladıktan kısa süre sonra bu açıklamayı yapan Bakan Elvan, "KİT'lerde çalışan taşeronlar kadroya alınmadı. Yüzde 70 sorunu ile iglili. Bizim, açıkçası, 2021 yılı programımızda bu noktada şu anda herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" dedi. Kamu kurumlarında kadroya alınan taşeron işçiler kadroya alındıkları tarihten itibaren yüzde 4 zam alıyorlar. Taşeron işçilerin 2021 yılı maaşları ise TİS masasında belli olacak. Taşeron işçiler için gerçekleştirilecek zam görüşmelerinde ise son 4 yılda verilen oranların çok yukarısında bir seviyede maaş zammı yapılması bekleniyor.