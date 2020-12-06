Hazine ve Maliye yeni Bakanı Lütfü Elvan'dan taşeron işçiler ile ilgili bir talimat geldi. Bakan Elvan , göreve geldikten sonra taşeron işçilerin durumu ile ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kadro alamayan işçiler ile yüzde 70 için bir çalışmanın bakanlık planlarında olmadığını söyledi. Göreve başladıktan kısa süre sonra bu açıklamayı yapan Bakan Elvan, "KİT'lerde çalışan taşeronlar kadroya alınmadı. Yüzde 70 sorunu ile iglili. Bizim, açıkçası, 2021 yılı programımızda bu noktada şu anda herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" dedi. Kamu kurumlarında kadroya alınan taşeron işçiler kadroya alındıkları tarihten itibaren yüzde 4 zam alıyorlar. Taşeron işçilerin 2021 yılı maaşları ise TİS masasında belli olacak. Taşeron işçiler için gerçekleştirilecek zam görüşmelerinde ise son 4 yılda verilen oranların çok yukarısında bir seviyede maaş zammı yapılması bekleniyor.
Yeni Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine , Berat Albayrak'ın istifa etmesi sonrası Lütfü Elvan getirilmişti. Bakan Elvan , göreve geldikten sonra taşeron işçilerin durumu ile ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kadro alamayan işçiler ile yüzde 70 için bir çalışmanın bakanlık planlarında olmadığını söyledi. Göreve başladıktan kısa süre sonra bu açıklamayı yapan Bakan Elvan, "KİT'lerde çalışan taşeronlar kadroya alınmadı. Yüzde 70 sorunu ile iglili. Bizim, açıkçası, 2021 yılı programımızda bu noktada şu anda herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" dedi.
ÇALIŞMA İÇİN TALİMAT
Bakan Elvan, bu konularda düzenleme için , yapılabilecek bir şey olup olmaması için talimat vereceğini söyleyerek, "Arkadaşlarımız tekrar bakabilirler, gözden geçirebilirler, tekrar değerlendirebiliriz ve buna yönelik olarak da net bir şekilde size cevabımızı iletebiliriz arkadaşlar." dedi.
İŞÇİLERİN TİS TALEBİ VAR
Kadroya geçen 4/D'li işçilerin maaşlarında düzenleme, seyyanen zam ve önümüzdeki yıl için uygun bir maaş zammı talep ediliyor.
SON YILLARIN EN YÜKSEK ZAMMI GELİYOR
Taşeron işçilerin maaş zam oranları için son yılların en yüksek zammı geliyor. Pandemi sürecinin ekonomik etkileri, enflasyon oranlarının yüzde 12 bandında olması, taşeron işçilerin çok uzun zamandır yüzde 4 zam almaları beklentileri artırmış durumda.
Maaşların belirlenmesinde ise enflasyon oranları en önemli etmen olacak. Zam oranlarının enflasyon oranlarının altında olmayacağına kesin gözüyle bakılırken işçilerin umudu önemli bir oranda refah payı ödemeleri. Bu talepler gerçekleşirse taşeron işçiler 2021'de bekledikleri bir oranda zam almış olacaklar. Masada olduğu düşünülen rakamlar ise yüzde 10.50 ile yüzde 20 arasında bir zam oranı en kuvvetli ihtimal olarak ise yüzde 12.50, yüzde 15.00 oranları ele alınıyor.