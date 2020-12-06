Yeni dönem başladı! SGK (SSK) için emsal karar çıktı... SGK'nın tarafına gönderdiği prim borcunun iptali için harekete geçmişti. Emsal karar çıktı ve yeni dönem başladı. Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı. Emsal karara konu olan avukat ile işçi arasında açılan ayrı bir alacak davasında yapılan yazışmaların eksik incelenmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni olduğuna karar verildi. Davalı avukatın söz konusu davanın ilk duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu hususun taraflar arasındaki yazışmalarla sabit olduğunu kaydetti.