KYK, SGK, MTV vergi borç yapılandırma sonucu nasıl öğrenilir? gib.gov.tr vergi borcu yapılandırma ekranı…

KYK SGK MTV vergi borç yapılandırma sonucu merak konusu oldu. Vergi borcu yapılandırma yapan vatandaşlar uygun taksit ödemeleri ve vade farkıyla borçlarını ödeyebilecek. Devlet tarafından uygulamaya konan yapılandırma ile vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Vergi borcu yapılandırma yapanlar için sonuçlar belli oluyor. Vergi borç yapılandırma sonucu ekranından ödeme tarihi ve tutarını görüntüleyebilirsiniz.
VERGİ BORÇ YAPILANDIRMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada sol taraftaki menüden giriş yapın. İnternaktif vergi dairesi şifreniz yoksa alt kısımda bulunan e devlet girişi kısmından e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra, yapılandırma işlemleri kısmına tıkladıktan sonra 7256 Başvurularım sekmesine tıklamanız gerekiyor.
Yapılandırma Dosyası Oluşturuldu bilgisini aldığınız takdirde borçlarınızın ödeme planının belli olduğunu bilmeniz gerekiyor. PDF dosyasını indirerek ödeme planınızı görüntüleyebiliyorsunuz.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.
- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.
- Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.
- TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.
- Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.