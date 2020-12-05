İşini bırakarak bu sektöre atıldı paraya para demiyor! Bu işi öyle sanıldığı kadar kolay değil...

Su tesisatçılığını bırakarak bu sektöre atıldı! Bu işi yaparak 7 yılda önemli kazanç sağladı. Özellikle son dönemlerde kendi işini kurup başarılı olan insanların hikayeleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Erol Duran (44), su tesisatçılığı yaptığı sırada köyünde küçük bir serayla başladığı sebze ve meyve fide üretiminde şimdi 11 dönümlük alanda üretim yapıyor. Duran, Türkiye'nin dört bir yanına fide gönderiyor. 7 yılda 11 dönümlük üretim alanı kuran Duran, köydeki 15 kadına da istihdam sağlıyor.

İŞİNİ BIRAKIP BU SEKTÖRE ATILDI

Çaycuma'ya bağlı Geriş köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sebze üretimini geliştirmek istedi. İşini bırakan Duran, önce 2 dönümlük bahçesine küçük bir sera kurdu.