ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020 yine dopdolu. Özellikle trafiğe çıkan araçlar için zorunlu olan kış lastiği oldukça dikkat çekiyor. Tadilat ürünlerinin yanı sıra kişisel bakıma, deterjandan ütüye, sandalyeden masaya daha farklı birçok kategoride ürünü uygun fiyata alabilmeniz mümkün. ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? Sorgulamasını yapan vatandaşlar haberimizden kataloğa bakarak alacaklarını belirleyebilir. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK 2020
50 LT Yağsız Kompresör SK 1050
• 1 HP, 2 Silindir
• 8 Bar • Monofaze
• 60 DB ses seviyesi
• Hava Hacmi
150 lt/dak
• 2 Jacklı çıkış, 25 KG
• Basınç göstergeli
2+1 Tornavida Seti • 1 Adet düz uçlu tornavida • 1 Adet yıldız uçlu tornavida • 1 Adet kontrol kalemi
Epilasyon Cihazı• Tüyleri kökünden alan
18 cımbızlı sistem
• Hassas epilasyon ve
hızlı uygulama
için 2 hız ayarı
• Kablolu kullanım
• Temizleme fırçası
• Saklama kılıfı
Akıllı Baskül• Vücut yağ ve su oranı hesaplama
• Maks 150 kg ölçüm • 10 farklı hafıza kaydı
• LCD dijital ekran
• 6mm temperli cam yüzey
• 4 adet hassas algılayıcı
Deterjanlarda fırsatlar