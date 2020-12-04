ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020 yine dopdolu. Özellikle trafiğe çıkan araçlar için zorunlu olan kış lastiği oldukça dikkat çekiyor. Tadilat ürünlerinin yanı sıra kişisel bakıma, deterjandan ütüye, sandalyeden masaya daha farklı birçok kategoride ürünü uygun fiyata alabilmeniz mümkün. ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? Sorgulamasını yapan vatandaşlar haberimizden kataloğa bakarak alacaklarını belirleyebilir. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…