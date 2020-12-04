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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 14:13
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    • 04.12.2020 14:13
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    yayınlandı ve heyecanla incelenmeye başlandı. her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunan marketler zincirinde yine farklı ve ihtiyaç olan ürünler dikkat çekiyor. Peki ? Özellikle tadilat ürünleri arayanlar için çok farklı seçenekler bulunuyor. Çekiçten matkaba, merdivenden tornavida setine kadar daha pek çok seçenek mevcut. ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020 haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020 yine dopdolu. Özellikle trafiğe çıkan araçlar için zorunlu olan kış lastiği oldukça dikkat çekiyor. Tadilat ürünlerinin yanı sıra kişisel bakıma, deterjandan ütüye, sandalyeden masaya daha farklı birçok kategoride ürünü uygun fiyata alabilmeniz mümkün. ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? Sorgulamasını yapan vatandaşlar haberimizden kataloğa bakarak alacaklarını belirleyebilir. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK 2020

    50 LT Yağsız Kompresör SK 1050
    • 1 HP, 2 Silindir
    • 8 Bar • Monofaze
    • 60 DB ses seviyesi
    • Hava Hacmi
    150 lt/dak
    • 2 Jacklı çıkış, 25 KG
    • Basınç göstergeli

    2+1 Tornavida Seti • 1 Adet düz uçlu tornavida • 1 Adet yıldız uçlu tornavida • 1 Adet kontrol kalemi

    Epilasyon Cihazı• Tüyleri kökünden alan
    18 cımbızlı sistem
    • Hassas epilasyon ve
    hızlı uygulama
    için 2 hız ayarı
    • Kablolu kullanım
    • Temizleme fırçası
    • Saklama kılıfı

    Akıllı Baskül• Vücut yağ ve su oranı hesaplama
    • Maks 150 kg ölçüm • 10 farklı hafıza kaydı
    • LCD dijital ekran
    • 6mm temperli cam yüzey
    • 4 adet hassas algılayıcı

    Deterjanlarda fırsatlar
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-8 Aralık 2020! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?