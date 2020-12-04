Otomotiv sektörünün yıldızı parlıyor! Yükseliş serisi sürdü

Otomotiv ihracatı, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 2 milyar 698 milyon 269 bin dolara ulaşırken, sektör böylece ihracattaki yükseliş serisini geçen yılın aynı dönemlerine göre üçüncü ayına taşıdı.

Otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının negatif etkilerini üzerinden çabuk attı. Ocak ayında 2019'un aynı dönemine göre yükselen daha sonra pandeminin etkisiyle şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre gerileyen otomotiv ihracatı, bu dönemlerden sonra tekrar yükselişe geçti eylül, ekim ve kasım aylarında 2019'un aynı dönemlerine göre artış kaydetti.