OPEC+ anlaşmasıyla petrol 49 doları aştı





İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya geriledi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçtiğimiz Çarşamba günü ertelenen OPEC+ toplantısına yönelik olumlu beklentilere ek olarak, Birleşik Krallık'ın koronavirüs aşısına onay vermesi Brent petroldeki yukarı yönlü hareketleri desteklemişti. Haftanın dördüncü işlem gününde ise OPEC ve Rusya'nın Ocak ayından günlük 500,000 varil ile mütevazı bir üretim artışını kabul etmelerinin ardından yükselişini sürdüren Brent petrolün Mart ayından günümüze olan en yüksek seviyesini test ettiği takip edildi" denildi.