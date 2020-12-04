Hafta sonu BİM A101 ŞOK açık mı? 5-6 Aralık hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri…

5-6 Aralık hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri merak konusu oldu. Hafta sonu BİM A101 ŞOK açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta sonları için 2 günlük ilan edilen sokağa çıkma yasağında marketlerden alışveriş yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar sorgulanıyor. Peki, 5-6 Aralık hafta sonu marketler açık mı?
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirlenen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
GENELGEYLE DETAYLAR YAYINLANDI
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saat 10.00 ve 17.00 arasında marketler ve bakkallar açık olabilecek. İşte genelge içerisinde yapılan açıklama şu şekilde:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)