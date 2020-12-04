Borsa güne yükselişle başladı | İşte 4 Aralık BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı.