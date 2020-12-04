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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 16:39
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    • 04.12.2020 16:39
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    te ikinci toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

    Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği Tespit Komisyonunun ilk toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ikinci ayağının 15 Aralık tarihinde TİSK ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı.

    Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

    Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

    TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?