Asgari ücret maratonu başlıyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantı, Covid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.