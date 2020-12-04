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    • Ekonomi
    • 04.12.2020 Gazete
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    maratonu başlıyor

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni i belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari ilk toplantısını yapacak.

    Asgari ücret maratonu başlıyor

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni i belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak.

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantı, Covid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücret maratonu başlıyor