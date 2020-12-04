Antika ürün toplayarak hayatını baştan aşağı değiştirdi! Şimdi ciddi kazanç sağlıyor! 25 yıl önce...

İşini sıfırdan kurarak başarıya ulaşmış hayat hikayeleri bir yandan da takdir toplarken bir yandan insanlar kendi yollarını çizmek için planlar kuruyor. Niğde'de 55 yaşındaki Bayram Ali Aytekin ve 57 yaşındaki Rıdvan Güzel 25 yıl önce çöpten toplayarak başladıkları iş sayesinde önemli kazanç sağlıyor. Kurdukları iş yerinde ise 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Koleksiyonerlerin ilgisini çekecek ürünlerin internet üzerinden satışını yapan ortaklar, ellerindeki nadide parçaları antika pazarlarında da sergileyerek müşteri buluyor.

YÜZLERCE ANTİKA ÜRÜN

İş yerinde 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Emekli olduktan sonra bu işi meslek haline getirdiklerini söyleyen Aytekin, "Köylerden antika eşyası olanlar çağırıyor, biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz" dedi.