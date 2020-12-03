Kasımda ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 424 artış ve 8,6 milyon dolarla Suriye birinci, yüzde 90 artış ve 4,7 milyon dolarla Bangladeş ikinci, yüzde 63 artış ve 7,7 milyon dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı."

Sin, yaş meyve sebze ihracatının ocak-kasım döneminde ise yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon dolara ulaştığını bildirdi.