Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etmişti. Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki tarihi zaferin ardından, Türkiye'nin de Suriye'de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA'larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.