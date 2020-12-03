Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etmişti. Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki tarihi zaferin ardından, Türkiye'nin de Suriye'de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA'larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etmişti.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki tarihi zaferin ardından, Türkiye'nin de Suriye'de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA'larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.
Karabağ Savaşı'nın ardından Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye izin verdiğini söyleyerek, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade etmişti.
ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtmişti.