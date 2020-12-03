DÖVİZ KURU ASGARİ ÜCRETİ VURDU!

Son yıllarda yaşanan döviz kurlarının durdurulamaz yükselişleri nedeniyle asgari ücretinde kurlar bazındaki değerini düşürüyor. Yılbaşında 400 dolar olan asgari ücret yıl içerisinde doların en yüksek seviyesinde 272 dolara kadar geriledi. Ucuz işçiliğin parlayan ülkesi olan Çin'de asgari ücret ortalama 330 dolara denk gelirken, Aralık ayının ilk haftasındaki kurla mevcut asgari ücret 295 dolara çıkmış oldu. Yeni açıklanacak asgari ücretle birlikte asgari ücretin en azından 350 doların üzerine çıkması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI!

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına sayılı günler kala siyasi partilerin belirledikleri ücretler yavaş yavaş dile gelmeye başladı.

İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL'de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.