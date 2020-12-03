Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
2021 ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum ve askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri.
DÖVİZ KURU ASGARİ ÜCRETİ VURDU!
Son yıllarda yaşanan döviz kurlarının durdurulamaz yükselişleri nedeniyle asgari ücretinde kurlar bazındaki değerini düşürüyor. Yılbaşında 400 dolar olan asgari ücret yıl içerisinde doların en yüksek seviyesinde 272 dolara kadar geriledi. Ucuz işçiliğin parlayan ülkesi olan Çin'de asgari ücret ortalama 330 dolara denk gelirken, Aralık ayının ilk haftasındaki kurla mevcut asgari ücret 295 dolara çıkmış oldu. Yeni açıklanacak asgari ücretle birlikte asgari ücretin en azından 350 doların üzerine çıkması bekleniyor.
SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI!
Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına sayılı günler kala siyasi partilerin belirledikleri ücretler yavaş yavaş dile gelmeye başladı.
İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL'de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.
MHP ise asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırında tutulmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını bildirdi. (2020 Yılı açlık sınırı 2 bin 517 TL)
CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmiştir.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.