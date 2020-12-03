KOBİ’lere 5’li koruma

Dünyayı kasıp kavuran siber saldırılar KOBİ'leri de tehdit ediyor. Devolutions'un son araştırmasına göre, KOBİ'lerin yarısından fazlasının son 3 yılda 1 kimlik avı saldırısı yaşadığını, KOBİ'lerin yüzde 62'sinin yılda en az 1 kez dahi güvenlik denetimi yapmadığının görüldüğünü belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber tehditlere karşı önlem almanın önemli olduğunu söyledi. Tursun, KOBİ'lerin bütçelerini sarsmadan siber güvenliklerini güvence altına alabilecekleri 5 önemli faktörü şöyle sıraladı:

1. ÇALIŞANLARINIZI SİBER GÜVENLİK HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİN: Her KOBİ'nin güvenlik duvarları, antivirüs yazılımı, veri yedeklemeleri gibi konuşlandırması gereken güvenlik temelleri olsa da bu yeterli değildir. Örneğin; KOBİ'lerin çalışanlarına, kimlik avı e-postasının neye benzediğini ve gerçek bir e-postadan farkını göstermesi gerekiyor.

2. YEDEKLEME ÇÖZÜMLERİNİZE DİKKAT EDİN: Şirketler için verilerin yedeğinin alınması önemli bir durum teşkil ediyor. Ancak yedeklenen verilerin nerede tutulduğu daha önemli bir konu. Yedeklenen verilerin şirketlerin aynı sunucularında yer alması, KOBİ'lerin yedekledikleri veriler konusunda düştükleri en büyük hata.

3. FAZLA YETKİLENDİRMELERİ KALDIRIN: KOBİ'lerin yönetim kontrollerinde çok sayıda yönetici olabiliyor. Sistemlere sağlanan çok fazla erişim, beraberinde bir hata veya güvenlik olayını da getiriyor. KOBİ güvenliğini artırmanın kolay bir diğer yolu da kimin yönetici erişimine sahip olduğunu ve bu erişimin gerekli olup olmadığını tespit etmekten oluşuyor.

4. SİSTEMLERİNİZİ GÜNCELLEYİN: Daha verimli olacak yeni nesil güvenlik duvarlarını kullanarak mevcut sistemlerinizin şirketinize yansıtacağı zararları ortadan kaldırabilirsiniz.

5. ŞİRKETİNİZİ DENETLEYİN: KOBİ'lerin siber güvenliklerini test etmeleri dahilinde potansiyel risk ve tehditlere önceden müdahale etmesi daha da kolaylaşıyor.