İşsiz kalanlara devletten bir destek daha! İşten atıldım iş bulamadım diye üzülmeyin! 10 ay boyunca 1177 TL maaş....

1177 TL DESTEK NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında devreye alınan uygulamalardan biri olan Nakdi Ücret Desteği, ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15 Mart sonrasında işsiz kalan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan kişilere Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili dönemi izleyen ayın sekizinden itibaren ödenecek. Destek paketi kapsamında belirlenen ödeme tutarı olan 1.177 TL'nin, kişilerin işsiz kaldığı ya da ücretsiz izinde olduğu süre boyunca her ay için ödenmesi planlanıyor.

Bakan Selçuk ek olarak, Nakdi Ücret Desteği almış olan çalışanların ve onların bakmakla sorumlu oldukları eş ve çocuk gibi aile bireylerinin, bu süreç içerisinde Genel Sağlık Sigortalı olarak sayılacağını, bununla ilgili ödenmesi gereken sigorta primlerinin ise İşsizlik Fonu bünyesinden karşılanacağını da bildirdi.