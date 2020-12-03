Altın fiyatlarıyla birlikte çok merak edilen değerli metaller arasında bulunan gümüş fiyatları da çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Günü 24.09 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan gümüş, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Aralık Kapalıçarşı gümüş gram alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,10

SATIŞ(TL) 6,11