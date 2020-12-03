36 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu aşağıdaki formumuz ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.
Kredi Faiz Oranları
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Müşterilerimiz ihtiyaç anında Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, 444 0 335 Anında Kredi Hattı ve şubelerimizden kredi başvurusunda bulunabilir; Garanti İnternet, Garanti BBVA Mobil, 444 0 335 Anında Kredi Hattı ve şubelerimiz üzerinden bu kredilerini anında kullanabilirler.
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,74 36 994,74 125,00 431,25 28,6419 35.941,72
50.000 1,64 36 1951,58 250,00 862,50 26,8353 70.519,22
75.000 1,54 36 2871,12 375,00 1293,75 25,0520 103.753,94
100.000 1,49 36 3790,96 500,00 1725,00 24,1690 136.999,63
HIZLI KREDİ NEDİR?
Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor.
Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.