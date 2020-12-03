Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR’dan aldığı destekle kendi işini kurdu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Tekin Polat'ı iş yerinde ziyaret edip çiçek ve çikolata vererek engelliler gününü kutlayan İŞKUR Ağrı Müdürü Gıyas Güven, "Ağrı'da engelli kardeşlerimizi kurum olarak devletimizin verdiği destekler ve teşviklerden faydalanmaları için bilgilendiriyoruz. Özellikle Engelli Hibe Projesi ile bizim bu kardeşimizin açtığı iş yeri bizleri çok mutlu etti. Şu anda artık kendi hayali olan iş yerini kurdu. İş yerinde patron. Biz bu projeyi bütün engelli vatandaşlarımıza yaymaya çalışıyoruz. Engellilere, hayvancılık ve tarım alanındaki projelerimiz de bulunmakta.