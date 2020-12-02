



İLAVE İŞÇİYE DE ÖDENECEK

Daha önce ödenekten yararlanan işyerleri ilave işçiler için de ödenek talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan çalışanlarını da bildirerek başvuru yapabilecek. Bugüne kadar 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği yatırıldı. Daha önce ödenekten yararlanılan işçiler için yeni bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor. Uzatma kapsamında ödeneklerden yararlanmaya devam edilecek.