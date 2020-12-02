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    • Ekonomi
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    • 02.12.2020 21:01
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    ndaki ürünlerde yeni sürprizler! 'ta bu hafta hangi ürünler var?

    ndaki ürünlerde yeni sürprizler pek çok kişinin dikkatini çekti. 'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Nikado Nostaljik Radyo, Asonic Bluetooth Hoparlör, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı, Maxflex Erkek Trekking Bot, Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü ve Superfresh Pizza King yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte haftanın ürünleri

    ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğundaki yeni sürprizler!

    ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı ve Asonic Bluetooth Hoparlör ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi

    ŞOK 2 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Superfresh Pizza King

    Marmara Limon Kolonyası

    Ülker Albeni 5'li

    Hobby Enerji Saç Jöle

    Nikado Nostaljik Radyo

    Erkek Balıkçı Bere Şönil

    Kadın, Erkek, Çocuk Kar Eldiveni

    Pamuklu tek kişilik battaniye

    Erkek Kışlık Terlik

    Maxflex Erkek Trekking Bot
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    Haberler Ekonomi ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğundaki ürünlerde yeni sürprizler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?