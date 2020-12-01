DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması için önemli noktalar arasında sigorta başlangıç günü ve askerlik ile doğum yapılan tarih yer ediniyordu. Koşulları sağlayan bireyler SGK il müdürlüklerinden bu zaman sürecini borçlandırma yapabiliyorlar.

SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR

– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.