



Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için 3 sektörün stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıktığını ifade eden Pakdemirli, "Bunlardan ikisi, tarım-gıda ve sudur. Tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde de bunu çok iyi anladık. Bu süreçte tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan ilki, yerli üretim ve kendine yeterlilik. Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretim de, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir. Ayrıca, önemle üstünde durmamız gereken bir diğer konu da gıda kaybı ve israfı. Dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te biri kayıp ve israf oluyor. Bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi. Günümüzde ve gelecekte tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Yine, eldeki kaynaklar, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon gelecekte öncelikli konular arasındadır. Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi suyun yüzde 70'den fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız" diye konuştu.