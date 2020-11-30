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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 09:57
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    • 30.11.2020 09:57
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    SON DAKİKA: 40 personel alacak! Başvuru şartları belli

    Son dakika haberi... 'in 'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak. İlana göre, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edilecek.

    TÜİK 40 personel alacak

    İstatistik Kurumu () Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak.

    TÜİK'in 'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek.

    Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) sayfasından ulaşabilecek.

    İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: TÜİK 40 personel alacak! Başvuru şartları belli