



Dolayısıyla Salihli'de yüzde 75'e ulaştığımızda, organize sanayimizde ikinci etapta ruhsat işlemlerinin yüzde 75'i bu yaz gibi 2021'inin ilk veya ikinci çeyreğinde yetişiriz diye düşünüyorum. O zaman 3. Etaba başlayacağız. Salihli Organize Sanayi Bölgesi Manisa'nın, Manisa'dan sonra en büyük istihdam ve en büyük üretim yeri olacak. Biz 10 bin hedef koymuştuk. Şuanda 1. Etapta 4 bine ulaştık. 2. Etapta da bugüne kadar verdiğimiz yerlerde de işletmelerin bize bildirdiği istihdam oranlarına göre 6 binden fazla kişi çalıştıracaklar. Böylece hedefimiz olan 10 bin kişinin üzerine çıkmış olacağız. 10 bin insanımıza ekmek kapısı oluşturmuş olacağız. Bugün birçok yerde işsizlikten bahsediliyor ama bugün ilanla işçi arıyoruz biz. Hem belediyenin sitesinde hem reklam panolarında birçok firmaya teknik eleman arıyoruz yetiştirilmek üzere organize sanayi bölgesinde. Bu bizim için çok gurur verici bir durum." şeklinde konuştu.



PREFABRİK BİNADAN MODERN BİNAYA

Salihli Organize Sanayi Bölgesini 2014 yılında aldıklarında prefabrik bir yönetim binasında hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Kayda, "Yönetim binası olarak prefabrik çok küçük bir bina vardı. Şuanda 4 bin metrekareden fazla kapalı alanı olan yeni yönetim binamızın önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Aralık ayı Müteşebbis Heyet Toplantısını da inşallah bu yeni binamızda yapacağız. Tertemiz bir bina. Yönetim binalarıyla birlikte, toplantı salonları, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da toplantılarını yapabilecekleri, onlara eğitim verebileceğimiz 230 kişilik bir konferans salonu, kreşinden, restoranından oteline kadar hepsi bu binanın içerisinde var." dedi.





"GENİŞLEMEYE AÇIK ÇOK FAZLA ALANIMIZ VAR"

Salihli'de organize sanayi bölgesinin gelişmesi için alanların oldukça fazla olduğunu vurgulayan Başkan Kayda şunları söyledi:



"Salihli'de alanlar geniş. Tarımın dışındaki yerleşim alanlarında da yeni bir revizyon imar planıyla alanlarımızı, mevcut alanlarımızın da hepsini birden revize ediyoruz. Bizden önceki arkadaşlarımızın da ve imar planında büyükşehir yasasıyla birlikte beldelerin de bizimle birleşmesiyle, 8 tane belde belediyesinin imar planlarını entegre ettik ve dolayısıyla Durasıllı Mahallemize kadar bizim bir imarımız var. Genişlemeye açık çok fazla alanımız var. Dolayısıyla buradaki sosyal donatılar da şehrin gücü de Salihli çok farklı bir şehir. Manisa'nın en modern ilçelerinden bir tanesi. İlçenin içine de doğalgazı dağıttık. Dolayısıyla gelenler için nüfus mutlaka artacaktır. Bunlar bizim için kazanımdır bir eksiklik değil. Ticaretin de ekonominin de gelişmesi için bunlar önemli."