Mandalinadan 400 milyon dolar

Pandemi döneminde dünya Türk mandalinasına hücum etti. Türkiye mandalinadan 2020'de bir aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde etti. Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden satsuma mandalina yüzde 13'lük ihracat artışıyla 52 milyon 400 bin dolarlık ihracata ulaştı. Satsuma mandalina toplam mandalina ihracatından yüzde 48 pay aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın her tarafından mandalina talebi geldiğini, mandalina ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "2020'de 243 bin ton mandalina ihraç ettik ve 109 milyon 541 bin dolar dövizi hanemize yazdırdık. 2019'da mandalina ihracatından 347 milyon dolar döviz elde etmiştik. 2020 yılı için de 400 milyon dolar hedef belirlemiştik. 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."