Kozmetik sektörü buluşuyor

Pandemi süreci sonrası, yaşanan değişimle beraber kozmetik sektörü de büyümeye devam ediyor. Araştırmalar, 2009'dan itibaren sektörde her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüme yaşandığını gösteriyor. Sektörün pazar büyüklüğünün 2022'de 429.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), 4-5 Aralık'ta 'Uluslararası Kozmetik Kongresi'ni düzenleyecek. 4'üncüsü düzenlenecek kongrenin bu yılki ana teması 'Etnokozmetik' olacak. Kongreyi online yapacaklarını belirten KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, "Konular çok yönlü ele alınacak. Aynı zamanda firmalara da özel içerik sunma imkanı verilecek" diye konuştu.