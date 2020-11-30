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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 Gazete
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    buluşuyor

     süreci sonrası, yaşanan değişimle beraber de büyümeye devam ediyor. , 2009’dan itibaren sektörde her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüme yaşandığını gösteriyor. Sektörün pazar büyüklüğünün 2022’de 429.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Kozmetik sektörü buluşuyor

    süreci sonrası, yaşanan değişimle beraber de büyümeye devam ediyor. , 2009'dan itibaren sektörde her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüme yaşandığını gösteriyor. Sektörün pazar büyüklüğünün 2022'de 429.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (), 4-5 Aralık'ta 'Uluslararası Kozmetik Kongresi'ni düzenleyecek. 4'üncüsü düzenlenecek kongrenin bu yılki ana teması 'Etnokozmetik' olacak. Kongreyi online yapacaklarını belirten KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, "Konular çok yönlü ele alınacak. Aynı zamanda firmalara da özel içerik sunma imkanı verilecek" diye konuştu.

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