Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 67 personel alımı! İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuruları!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan, 2. kaptan, 2. mühendis, büro personeli ve gemici kadrolarında 67 personel alacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvurularının nasıl yapılacağı merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer aldı. Kariyer sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı detayları haberimizin içeriğinde derledik. İşte İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuruları bilgileri…