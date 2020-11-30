Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 67 personel alımı! İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuruları!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan, 2. kaptan, 2. mühendis, büro personeli ve gemici kadrolarında 67 personel alacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvurularının nasıl yapılacağı merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer aldı. Kariyer sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı detayları haberimizin içeriğinde derledik. İşte İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuruları bilgileri…
KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.
09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.
Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 30 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir. İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlğü, 20 deniz trafik operatörü, 20 klavuz kaptan, 5 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis/makinisti, 1 büro personeli, 15'i gemici olmak üzere 67 personel alacak.
Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru 4 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.