Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte oranlarda son durum

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;