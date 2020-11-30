Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2020 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2020 22:00
    ABONE OL

    İhtiyaç, taşıt ve konut ? Bankaların oranlarında değişiklik...

    Taşıt, konut ve ihtiyaç , kredi çekmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Kredi çekmeyi düşünenler için haberimizin içerisinde güncel faiz oranlarını derledik.

    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte oranlarda son durum

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,45

    HALKBANK

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,47

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,545

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,15

    VAKIFBANK

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

    TEB

    Konut kredisi: 1.37

    İhtiyaç kredisi: 1.25

    Taşıt kredisi: 1.35

    GARANTİ BBVA

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64

    Konut Kredisi faiz oranları: 1,49

    AKBANK

    Direkt Kredi faiz oranları: 1,74

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,65

    0 Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,33

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

    İŞ BANKASI

    Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,40

    Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,50

    Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,35
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların faiz oranlarında değişiklik...