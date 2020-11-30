Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte oranlarda son durum
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum;
ZİRAAT BANKASI
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55
Konut Kredisi faiz oranları: 1,45
HALKBANK
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,47
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,545
Konut Kredisi faiz oranları: 1,15
VAKIFBANK
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43
Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25
TEB
Konut kredisi: 1.37
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.35
GARANTİ BBVA
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64
Konut Kredisi faiz oranları: 1,49
AKBANK
Direkt Kredi faiz oranları: 1,74
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,65
0 Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,33
Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25
İŞ BANKASI
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,40
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,50
Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,35