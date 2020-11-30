Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için kadrolar da belirlendi. 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı alınacak. Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise şartların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Adayların başvurularını 21-31 Aralık tarihleri arasında yapması gerekiyor.