Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için kadrolar da belirlendi. 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı alınacak. Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise şartların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
ALIMLAR NASIL YAPILACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Adayların başvurularını 21-31 Aralık tarihleri arasında yapması gerekiyor.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.
Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.
TAŞRA TEŞKİLATINA UZMAN YARDIMCISI TAKVİYESİ
Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak. Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
DEFTERDARLIK UZMANI NEDİR?
Defterdarlık Uzmanları, görevlendirildikleri Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek gibi görevleri yürütürler.
GÖREV YERLERİ
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Defterdarlık birimlerinde (Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel) görev yaparlar.
UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ
Defterdarlık Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak girilir.
Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması başarı sırasına göre yapılır.
YETİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde Defterdarlık Uzman Yardımcıları, aday memur eğitiminin yanı sıra;
-Mesleki temel eğitime tabi tutulurlar.
-Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilirler.
-Öğrenim dallarına göre, bir yıllık çalışmalarını müteakip iki ay süreli denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.
-Düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilirler.