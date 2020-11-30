Hafta sonu marketler açık olacak mı? Marketler saat kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Hafta sonu marketler açık olacak mı sorusunun yanıtı son gelişmelerin ardından merak ediliyor. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." şeklinde konuştu. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

MARKETLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacağını belirtti. Çalışma saatleriyle ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeyle belli olacak.