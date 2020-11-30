Genç girişimci ‘e-ticaret’ diyor

Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) Proje Yöneticisi Öğretim Üyesi Dr. Selim Hartomacıoğlu, genç girişimcilerin e-ticaretteki varlıklarını artırdıklarını belirterek, "Genç mezunlarımız, e-ticaret alanında yerli üreticilerin ürünlerini yurt dışı pazarlara taşıyacak girişimlerde bulunuyor. Bu, gerek KOBİ'lerin büyümesine gerekse girişimcilik kültürünün e-ticaret alanında gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi. Pandemide hızlanan dijital dönüşümle birlikte e-ticaretin, diğer bir deyişle dijital pazarlamanın öne çıktığını vurgulayan Hartomacıoğlu, "Artık bir firmanın başarı göstergesi, ürünün hedef kitleye ulaşması ve satış yapması. Bu başarıyı inşa etmenin yolu da dijital pazarlama stratejilerinden geçiyor" ifadesini kullandı.