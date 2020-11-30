Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Genç girişimci ‘e-ticaret’ diyor

    () . , genç girişimcilerin e-ticaretteki varlıklarını artırdıklarını belirterek, “Genç mezunlarımız, e-ticaret alanında yerli üreticilerin ürünlerini pazarlara taşıyacak girişimlerde bulunuyor. Bu, gerek ’lerin büyümesine gerekse girişimcilik kültürünün e-ticaret alanında gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

    Genç girişimci ‘e-ticaret’ diyor

    () . , genç girişimcilerin e-ticaretteki varlıklarını artırdıklarını belirterek, "Genç mezunlarımız, e-ticaret alanında yerli üreticilerin ürünlerini pazarlara taşıyacak girişimlerde bulunuyor. Bu, gerek 'lerin büyümesine gerekse girişimcilik kültürünün e-ticaret alanında gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi. Pandemide hızlanan dijital dönüşümle birlikte e-ticaretin, diğer bir deyişle dijital pazarlamanın öne çıktığını vurgulayan Hartomacıoğlu, "Artık bir firmanın başarı göstergesi, ürünün hedef kitleye ulaşması ve satış yapması. Bu başarıyı inşa etmenin yolu da dijital pazarlama stratejilerinden geçiyor" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Genç girişimci ‘e-ticaret’ diyor