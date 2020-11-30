Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 enflasyon tahmini, 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'i bulacak.
Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.
Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.
Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.
MEMURA ÇİFTE KAZANÇ
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak.
2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.