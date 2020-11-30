



Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.



Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.