Büyümeye devam

, mobilya grup şirketi'yi uluslararası platformda daha da büyütmek için düğmeye bastı. Teknoloji ve bayi-mağaza yatırımlarını da değerlendiren grup, bu kapsamda 2021 yılındayatırım harcaması yapmayı hedefliyor.2020 yılı için konsolide satış gelirleri büyüme hedefiniöngördüklerini, 2021'de bu öngörününbandında olacağını söyledi. 2021'de mobilya grubu olarak yurt içi ve dışında toplamaçılacağını anlatanyeni altyapı yatırımlarıyla markaların dijital alanda daha hızlı büyümesine destek vereceklerini, özellikle yatak markalarıiçin bir lansman yaparak mevcut ve yeni yatırımcılar için farklı bir döneme girileceğini kaydetti.