Büyümeye devam

Doğanlar Yatırım Holding, mobilya grup şirketi Doğtaş- Kelebek AŞ'yi uluslararası platformda daha da büyütmek için düğmeye bastı. Teknoloji ve bayi-mağaza yatırımlarını da değerlendiren grup, bu kapsamda 2021 yılında 50 milyon lira yatırım harcaması yapmayı hedefliyor. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2020 yılı için konsolide satış gelirleri büyüme hedefini yüzde 64-66 bandında öngördüklerini, 2021'de bu öngörünün yüzde 70-75 bandında olacağını söyledi. 2021'de mobilya grubu olarak yurt içi ve dışında toplam 134 satış noktası açılacağını anlatan Davut Doğan, yeni altyapı yatırımlarıyla markaların dijital alanda daha hızlı büyümesine destek vereceklerini, özellikle yatak markaları Lova için bir lansman yaparak mevcut ve yeni yatırımcılar için farklı bir döneme girileceğini kaydetti.