Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|12,48
|11,40
|9,47
|Pınar Süt
|23,46
|21,84
|7,42
|Alarko GMYO
|19,74
|18,61
|6,07
|MLP Sağlık
|20,30
|19,23
|5,56
|Bizim Mağazaları
|16,78
|15,92
|5,40
|Pınar Et Ve Un
|25,60
|24,34
|5,18
|Logo Yazılım
|116,30
|111,00
|4,77
|Kerevitaş Gıda
|7,36
|7,08
|3,95
|Enerjisa Enerji
|11,00
|10,60
|3,77
|Şok Marketler
|12,44
|12,00
|3,67
|Akçansa
|15,68
|15,18
|3,29
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|2,17
|3,23
|Gözde Girişim
|6,76
|6,55
|3,21
|Migros Ticaret
|42,24
|40,94
|3,18
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|6,92
|2,60
|Deva Holding
|24,60
|23,98
|2,59
|Tat Gıda
|11,44
|11,20
|2,14
|Ülker Bisküvi
|22,60
|22,26
|1,53
|Brisa
|19,07
|18,82
|1,33
|Bim Mağazalar
|70,75
|69,85
|1,29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,27
|3,45
|-5,22
|Ege Endüstri
|1.548,70
|1.630,00
|-4,99
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,29
|2,41
|-4,98
|Pegasus
|58,95
|61,70
|-4,46
|Çelebi
|92,95
|96,50
|-3,68
|TAV Havalimanları
|19,25
|19,95
|-3,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,31
|14,81
|-3,38
|Ereğli Demir Çelik
|11,43
|11,81
|-3,22
|Çimsa
|15,30
|15,80
|-3,16
|Ford Otosan
|116,00
|119,70
|-3,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,44
|10,77
|-3,06
|Doğuş Otomotiv
|27,10
|27,94
|-3,01
|Mavi Giyim
|46,80
|48,20
|-2,90
|Arçelik
|27,82
|28,62
|-2,80
|Bursa Çimento
|8,82
|9,07
|-2,76
|Sasa Polyester
|16,59
|17,05
|-2,70
|Bagfaş
|19,97
|20,52
|-2,68
|Çemtaş
|15,04
|15,45
|-2,65
|Anadolu Efes
|21,92
|22,48
|-2,49
|Şişe Cam
|6,71
|6,88
|-2,47