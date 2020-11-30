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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 13:48
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    • 30.11.2020 13:48
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    da günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 30 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,47 oranında yükselerek 12,48'den işlem gördü. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Borsada en çok değer kazanan hisseler belli oldu!

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 12,48 11,40 9,47
    Pınar Süt 23,46 21,84 7,42
    Alarko GMYO 19,74 18,61 6,07
    MLP Sağlık 20,30 19,23 5,56
    Bizim Mağazaları 16,78 15,92 5,40
    Pınar Et Ve Un 25,60 24,34 5,18
    Logo Yazılım 116,30 111,00 4,77
    Kerevitaş Gıda 7,36 7,08 3,95
    Enerjisa Enerji 11,00 10,60 3,77
    Şok Marketler 12,44 12,00 3,67
    Akçansa 15,68 15,18 3,29
    Emlak Konut GMYO 2,24 2,17 3,23
    Gözde Girişim 6,76 6,55 3,21
    Migros Ticaret 42,24 40,94 3,18
    Eczacıbaşı İlaç 7,10 6,92 2,60
    Deva Holding 24,60 23,98 2,59
    Tat Gıda 11,44 11,20 2,14
    Ülker Bisküvi 22,60 22,26 1,53
    Brisa 19,07 18,82 1,33
    Bim Mağazalar 70,75 69,85 1,29

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 3,27 3,45 -5,22
    Ege Endüstri 1.548,70 1.630,00 -4,99
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,29 2,41 -4,98
    Pegasus 58,95 61,70 -4,46
    Çelebi 92,95 96,50 -3,68
    TAV Havalimanları 19,25 19,95 -3,51
    Kordsa Teknik Tekstil 14,31 14,81 -3,38
    Ereğli Demir Çelik 11,43 11,81 -3,22
    Çimsa 15,30 15,80 -3,16
    Ford Otosan 116,00 119,70 -3,09
    Tümosan Motor ve Traktör 10,44 10,77 -3,06
    Doğuş Otomotiv 27,10 27,94 -3,01
    Mavi Giyim 46,80 48,20 -2,90
    Arçelik 27,82 28,62 -2,80
    Bursa Çimento 8,82 9,07 -2,76
    Sasa Polyester 16,59 17,05 -2,70
    Bagfaş 19,97 20,52 -2,68
    Çemtaş 15,04 15,45 -2,65
    Anadolu Efes 21,92 22,48 -2,49
    Şişe Cam 6,71 6,88 -2,47

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    Haberler Ekonomi Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 30 Kasım BIST 100 değer kazanan hisseler