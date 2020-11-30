Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 12,48 11,40 9,47 Pınar Süt 23,46 21,84 7,42 Alarko GMYO 19,74 18,61 6,07 MLP Sağlık 20,30 19,23 5,56 Bizim Mağazaları 16,78 15,92 5,40 Pınar Et Ve Un 25,60 24,34 5,18 Logo Yazılım 116,30 111,00 4,77 Kerevitaş Gıda 7,36 7,08 3,95 Enerjisa Enerji 11,00 10,60 3,77 Şok Marketler 12,44 12,00 3,67 Akçansa 15,68 15,18 3,29 Emlak Konut GMYO 2,24 2,17 3,23 Gözde Girişim 6,76 6,55 3,21 Migros Ticaret 42,24 40,94 3,18 Eczacıbaşı İlaç 7,10 6,92 2,60 Deva Holding 24,60 23,98 2,59 Tat Gıda 11,44 11,20 2,14 Ülker Bisküvi 22,60 22,26 1,53 Brisa 19,07 18,82 1,33 Bim Mağazalar 70,75 69,85 1,29

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: