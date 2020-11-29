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    • 29.11.2020 11:37
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    • 29.11.2020 11:37
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    aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 28 Kasım-1 Aralık kataloğu!

    aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu, her hafta heyecanla beklenen ürünlerde bu hafta neler var? Heyecanla ve merakla beklenen 28 Kasım-1 Aralık kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından inceleniyor, markete giderek satın alınıyor. Henüz ürünlere bakmamış olanlar için güncel kataloğu haberimizde derledik, siz de ŞOK aktüel ürünleri inceleyerek markete gidip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! ŞOK aktüel 28 Kasım-1 Aralık kataloğu!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine birçok fırsatı vatandaşlara sunuyor. Her hafta farklı ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinde bu hafta da farklı kategorilerden ürünler var. Çarşaf takımından oyuncaklara, bitkiden elektronik ürünlere, bilgisayar ekipmanlarından kişisel bakıma kadar pek çok çeşidi bulabilirsiniz. İşte ŞOK aktüel 28 Kasım-1 Aralık kataloğu haberimizin içeriğinde yer alıyor, markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilir işinizi kolaylaştırabilirsiniz

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    ÇARŞAF TAKIMLARINDA KAMPANYA

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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! ŞOK aktüel 28 Kasım-1 Aralık kataloğu!