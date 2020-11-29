KYK borcu yapılanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma!

KYK BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yapılan açıklamaya göre; mükellefler vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvurularını gerçekleştirebiliyor. Borç yapılandırma başvurusu için bu kapsamda 7/24 işlemlerin gerçekleşebildiği ifade edilirken kişiler plana göre ödemelerini peşin veya taksitle yapabiliyor…

Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.

Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.

Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.