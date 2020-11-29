KYK borcu yapılanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma!

KYK borcu yapılanma başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. 2020 KYK, Trafik cezaları, MTV, SGK, Vergi borcu yapılandırma gündemde en çok ilgi gören konular arasında yer alıyor. Kanun kapsamında; KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri gibi birçok borç 18 aya varan taksit ve 36 ay ödeme gibi imkanlar olacak ve bu haber milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürüyor. Peki vergi yapılandırma 2020 işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte ayrıntılar…
KYK BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılan açıklamaya göre; mükellefler vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvurularını gerçekleştirebiliyor. Borç yapılandırma başvurusu için bu kapsamda 7/24 işlemlerin gerçekleşebildiği ifade edilirken kişiler plana göre ödemelerini peşin veya taksitle yapabiliyor…
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?
Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Aşağıdaki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak:
Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
KDV,
MTV,
ÖTV
sosyal güvenlik primi,
trafik,
seçim,
nüfus para cezaları,
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,
kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
KYK borçları,
Hazine alacakları
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
orman köylülerinin kullandığı krediler.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları
KOSGEB'in kredi alacakları,
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.
Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.
500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.