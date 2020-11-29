Kapadokya ilk sırada!

Türkıye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'da, günün ilk ışıklarında hareketlilik başlıyor. Misafirlerini ağırlayan sıcak hava balonu şirketleri, yerli ve yabancı turistleri gökyüzü ile buluşturmak için çalışmalarına başlıyor. Peri bacalarının arasından kalkarak güneşin doğuşuna şahitlik etmek isteyen turistler, ağır ağır gökyüzüne çıkan balonun içerisinde unutulmaz anlar yaşıyor. Sıcak hava balonlarının şişirilmesinde çıkan ateşlerde, karanlık sabahı aydınlatıyor. The Times, 2021 yılında Türkiye'de yapılacak 25 büyüleyici tatil aktivitesini haber yaptı. İlk sırada yine son yılların gözdesi Kapadokya var.

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