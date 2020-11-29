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    • Ekonomi
    • 29.11.2020 Gazete
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    ilk sırada!

    , ’de yapılacak 25 tatil aktivitesini yayınladı. İlk sırayı aldı...

    Kapadokya ilk sırada!

    Türkıye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan 'da, günün ilk ışıklarında hareketlilik başlıyor. Misafirlerini ağırlayan balonu şirketleri, yerli ve yabancı leri gökyüzü ile buluşturmak için çalışmalarına başlıyor. Peri bacalarının arasından kalkarak güneşin doğuşuna şahitlik etmek isteyen turistler, ağır ağır gökyüzüne çıkan balonun içerisinde unutulmaz anlar yaşıyor. Sıcak hava balonlarının şişirilmesinde çıkan ateşlerde, karanlık sabahı aydınlatıyor. , 2021 yılında 'de yapılacak 25 büyüleyici tatil aktivitesini haber yaptı. İlk sırada yine son yılların gözdesi Kapadokya var.

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